У МВС не виключають, що Ганул був вбитий на замовлення спецслужб РФ

Убивство громадського активіста Дем’яна Ганула могло бути вчинене на замовлення спецслужб РФ, припускає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Ми розуміємо, що ця особа мала таку громадську позицію активну, і не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть встановлені згодом”, - сказав Клименко на брифінгу в п’ятницю.

Він також підтвердив інформацію, що Ганул звертався за охороною, але після звернення в його рамках було затримано одну особу, після чого повторних звернень не було.

“Керівник служби безпеки області сказав тільки що, що дійсно було його звернення, і в рамках цього звернення задокументовано особу, яка зараз перебуває під вартою. Слідство вели тоді слідчі Національної поліції, Служба безпеки оперативно супроводжувала і сприяла розкриттю цього злочину. І якраз після того, як цю особу було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Ганул не звертався. Наскільки ми за цей час підняли ті документи, які в нас є в наявності”, - сказав міністр, відповідаючи на питання журалістів.

За словами Клименка, затриманий за підозрою у вбивстві Ганула 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину. “Він дезертир”, - підтвердив міністр.