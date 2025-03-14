Інтерфакс-Україна

Події

17:49 14.03.2025

Воїни ССО ліквідували десяток окупантів на Курщині

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Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) під час спеціальних дій на території Курської області знищили десяток російських військових.

"Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" знищили десяток російських військових під час спеціальних дій у Курській області. Ретельне планування та злагодженість підрозділу дали операторам можливість провести успішний наліт на ворожі позиції. Воїни вдало зачистили бліндажі російських військових, не залишивши ворогам жодних шансів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п'ятницю.

Також оператори 6-го полку ССО в результаті нальоту захопили трофейну зброю та спеціальні засоби.

Теги: #ссо #курська_область

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