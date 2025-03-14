Зеленський доручив правоохоронцям залучити необхідні сили, щоб встановити всі факти вбивства активіста в Одесі

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко, голові СБУ Василю Малюку, в.о генерального прокурора Віктору Чумаку залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти вбивства активіста Демʼяна Ганула.

"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула. Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти", - зазначив президент.

Як повідомлялося раніше в цей день, в Одесі було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно в п'ятницю вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали.

«У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин», - написав він у телеграм-каналі.

«Подробиці згодом від поліції», - додав міністр.