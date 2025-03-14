Інтерфакс-Україна

Події

16:40 14.03.2025

Зеленський доручив правоохоронцям залучити необхідні сили, щоб встановити всі факти вбивства активіста в Одесі

1 хв читати
Зеленський доручив правоохоронцям залучити необхідні сили, щоб встановити всі факти вбивства активіста в Одесі

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ Ігорю Клименко, голові СБУ Василю Малюку, в.о генерального прокурора Віктору Чумаку залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти вбивства активіста Демʼяна Ганула.

"Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання в Одесі підозрюваного у вбивстві Демʼяна Ганула. Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти", - зазначив президент.

Як повідомлялося раніше в цей день, в Одесі було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно в п'ятницю вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив, що чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали.

«У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин», - написав він у телеграм-каналі.

«Подробиці згодом від поліції», - додав міністр.

 

Теги: #клименко #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:12 14.03.2025
Зеленський проінформував Вселенського Патріарха про перемовини у Джидді

Зеленський проінформував Вселенського Патріарха про перемовини у Джидді

16:33 14.03.2025
Україна розраховує на підтримку Святого Престолу у питанні звільненні українців, яких утримують у російських тюрмах - Зеленський

Україна розраховує на підтримку Святого Престолу у питанні звільненні українців, яких утримують у російських тюрмах - Зеленський

12:01 14.03.2025
Глава МВС про вбивство активіста Ганула в Одесі: Є зачіпки, стрілець не був одягнутий у військову форму

Глава МВС про вбивство активіста Ганула в Одесі: Є зачіпки, стрілець не був одягнутий у військову форму

10:02 14.03.2025
Черговий саміт ЄС розгляне нещодавні події щодо України, до лідерів Євросоюзу звернеться Зеленський

Черговий саміт ЄС розгляне нещодавні події щодо України, до лідерів Євросоюзу звернеться Зеленський

21:11 13.03.2025
Зеленський: У час Рамадану може з'явитись можливість почати робити сильні дипломатичні кроки заради миру

Зеленський: У час Рамадану може з'явитись можливість почати робити сильні дипломатичні кроки заради миру

18:28 13.03.2025
Зеленський – представниці Нідерландів: Наші європейські партнери обов’язково мають бути залучені до майбутніх мирних ініціатив

Зеленський – представниці Нідерландів: Наші європейські партнери обов’язково мають бути залучені до майбутніх мирних ініціатив

14:17 13.03.2025
Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо перемовин у Саудівській Аравії

Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо перемовин у Саудівській Аравії

16:08 12.03.2025
Україна не визнаватиме свої території за РФ, не дасть забути російські злочини – Зеленський

Україна не визнаватиме свої території за РФ, не дасть забути російські злочини – Зеленський

15:45 12.03.2025
ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя – Зеленський

ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя – Зеленський

15:35 12.03.2025
Зеленський не чув про запрошення Трампа, проте сподівається на позитивну зустріч з ним

Зеленський не чув про запрошення Трампа, проте сподівається на позитивну зустріч з ним

ВАЖЛИВЕ

Повідомлення про нібито оточення противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності - Генштаб

Зеленський проінформував Вселенського Патріарха про перемовини у Джидді

Чоловіком, який стріляв у активіста Ганула в Одесі, виявився 46-річний дезертир – СБУ

Україна розраховує на підтримку Святого Престолу у питанні звільненні українців, яких утримують у російських тюрмах - Зеленський

Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали – глава МВС

ОСТАННЄ

Прорив ворожої ДРГ зупинили прикордонники разом із Силами оборони на Сумщині

Воїни ССО ліквідували десяток окупантів на Курщині

Єрмак і радник президента Туреччини домовилися про подальшу координацію в різних сферах

Переговори по угоді щодо мінералів закриті, Україна чекає від США дати підписання – Стефанішина

Єрмак і радниця прем'єра Канади обговорили підготовку до телефонної розмови між Зеленським і майбутнім прем’єр-міністром Канади

Умєров обговорив з міністеркою оборони Іспанії посилення систем ППО, постачання боєприпасів та бронетехніки

Повідомлення про нібито оточення противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності - Генштаб

Чоловіком, який стріляв у активіста Ганула в Одесі, виявився 46-річний дезертир – СБУ

Суд призначив агенту ГРУ РФ 13 років в'язниці – СБУ

Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали – глава МВС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА