Україна розраховує на підтримку Святого Престолу у питанні звільненні українців, яких утримують у російських тюрмах - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський Провів розмову з державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном.

"Побажав одужання Папі Римському Франциску та подякував за молитви й моральну підтримку наших людей, а також за сприяння в поверненні додому українських дітей, яких депортувала Росія. Святий Престол отримав список українців та українок, яких утримують у російських тюрмах і таборах. Розраховуємо на підтримку для їхнього звільнення", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент зазначив, що "саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші – це ті перші швидкі кроки, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру".

Він наголосив, що Україна готова їх зробити, оскільки український народ більше за всіх хоче миру.

"Зараз же світ бачить, як Росія спеціально висуває умови, які все лише ускладнюють і затягують, бо саме Росія є єдиним субʼєктом, який хоче, щоб війна не закінчувалась, а дипломатія зламалась", - додав Зеленський.

За його словами, голос Святого Престолу дуже важливий на шляху до миру.

Зеленський подякував за готовність докласти зусиль заради спільної мети, за молитви за Україну та мир.