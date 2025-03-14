УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів ЄВІ-2025 для вступників до магістратури

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики тестів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) для вступників до магістратури в 2025 році.

"Цьогоріч, як і в попередні роки, для вступу для здобуття ступеня магістра на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно буде складати ЄВІ. Також цей іспит складатимуть охочі вступити на навчання для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтва", - йдеться у повідомленні УЦОЯО.

Відзначається, що ЄВІ міститиме тест загальної навчальної компетентності і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

"Завдання тестів загальної навчальної компетентності буде укладено відповідно до програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов", - додали у відомстві.

Зокрема, блок тестів загальної компетентності складатиметься з двох компонентів: вербально-комунікативного й логіко-аналітичного і міститиме 27 завдань: 4 – на заповнення пропусків у мікротекстах (в 10 підзавданнях потрібно буде доповнити речення в мікротекстах словосполученнями/словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів); 23 – із вибором однієї правильної відповіді. На проходження тесту відведено орієнтовно 75 хвилин.

Блок "Іноземна мова" складатиметься з двох частин: читання і використання мови. Він міститиме 30 завдань: 6 – на встановлення відповідності (треба дібрати твердження / ситуації до оголошень/текстів, запитання до відповідей або відповіді до запитань); 5 – із вибором однієї правильної відповіді; 19 – на заповнення пропусків у тексті (потрібно доповнити речення в тексті словосполученнями/словами з наведених варіантів). На виконання завдань тесту відведено орієнтовно 45 хвилин.

Ці завдання буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, тобто по 1 тестовому балу за кожне завдання

Отже, за виконання всіх завдань у двох блоках можна отримати від 0 до 63 тестових балів.

Як повідомлялося, реєстрація заяв для участі в ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 2 до 23 травня включно.