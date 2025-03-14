Кабмін висловив намір не ставати учасником угоди з Білоруссю про співробітництво в галузі вищої та післядипломної освіти

Кабінет міністрів висловив намір не ставати учасником угоди між урядами України і Білорусі про співробітництво в галузі вищої та післядипломної освіти.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, висловлено намір не ставати учасником угоди між урядом України і урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі вищої та післядипломної (післявузівської) освіти, вчиненої 23 жовтня 2012 в Києві.