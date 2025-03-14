На заході і півночі України на вихідних дощі, місцями з мокрим снігом

В суботу, 15 березня, в західних областях України очікується значний дощ, місцями з мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, вдень і в центральних областях помірні дощі. На решті території без опадів.

Вітер північно-східний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах вночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних та північних областях вночі та вдень 5-10° тепла, на Рівненщині, Волині та Львівщині 2-7° тепла. На решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°, на півдні та сході країни до 22°.

В Києві вночі невеликий, вдень помірний дощ, вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 15 березня в Києві була зафіксована в 2011 році і склала 16,5°, найнижча вночі – 18,7° нижче нуля в 1942 році.

В неділю, 16 березня, в західних та північних областях помірний мокрий сніг та дощ. У центральних та більшості південних областей дощ, на решті території без істотних опадів.

Вночі в північній частині країни та Карпатах місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, вдень в Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних (крім Закарпаття) та північних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. У південній частині вночі 8-13°, вдень 16-21°, на решті території вночі та вдень 7-12°.

В Києві дощ та мокрий сніг, вітер північно-східний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Темпертура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.