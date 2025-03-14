Інтерфакс-Україна

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12:26 14.03.2025

Угорщина зняла вето з продовження індивідуальних санкцій, отримавши натомість виключення чотирьох осіб зі списку, - джерело

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Угорщина зняла вето з продовження індивідуальних санкцій, отримавши натомість виключення чотирьох осіб зі списку, - джерело

Угорщина погодилася зняти своє вето з подальшого продовження індивідуальних санкцій для фізичних та юридичних осіб, отримавши натомість виключення зі списку чотирьох осіб.

Про це журналістам у п’ятницю по завершенню ухвалення рішення продовжити санкції повідомив високопосадовий європейський дипломат на умовах анонімності.

За його словам, із списку був виключений бізнесмен Володимир Рашевський, по відношенню до якого обвинувачення були слабкими і це ім'я вже фігурувало для виключення, що не суперечило рішенню Ради.

Далі із списку були виключені Гульбахор Ісмаїлова – сестра Алішера Усманова, який знаходиться під санкціями ЄС, щодо якої є підозри, що вона володіє частиною його закордонних активів, В'ячеслав Моше Кантор – бізнесмен, колишній голова Європейського єврейського конгресу та міністр спорту РФ, колишній депутат Держдуми Михайло Дегтярьов.

Відомо, що коли було розпочато обговорення рішення продовжити санкції, Угорщина виступила проти, вимагаючи виключити 9 імен. Були і інші делегації, які також просили виключити деякі імена, тоді як інші країни вимагали взагалі не видаляти списки, за винятком померлих.

Наразі очікується офіційна публікація рішення.

Теги: #угорщина #санкції #вето #зняття

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