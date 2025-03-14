Інтерфакс-Україна

Події

11:47 14.03.2025

У Фінляндії засуджено до довічного ув'язнення росіянина, який скоїв воєнні злочини в Україні

2 хв читати
У Фінляндії засуджено до довічного ув'язнення росіянина, який скоїв воєнні злочини в Україні

За доказовою базою Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора та правоохоронних органів Фінляндії суд країни призначив реальний термін ув’язнення росіянину Яну Петровському, який вчиняв воєнні злочини в Україні.

"Головуючий суддя Окружного суду Гельсінкі оголосив йому вирок у вигляді довічного позбавлення волі. Це перший випадок в історії Фінляндії, коли громадянина росії засуджено за вчинення воєнних злочинів проти України", - повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, Ян Петровський (також відомий як Воїслав Торден) причетний до вбивства 22 українських військових та важкого поранення ще чотирьох воїнів ЗСУ восени 2014 року на Луганщині. Потім зловмисник фотографувався на фоні тіл загиблих і закатованих військовослужбовців України.

Росіянин входив до складу диверсійно-розвідувальної штурмової групи "Русич" 2-го армійського корпусу Південного військового округу рф. Перебуваючи на посаді заступника командира ворожого угруповання, Петровський брав участь у боях проти Сил антитерористичної операції на сході України.

20 липня 2023 року фінська поліція затримала рашиста в аеропорту міста Гельсінкі.

Далі Національне бюро розслідувань Фінляндії разом із Службою безпеки та Офісом Генерального прокурора України розпочали спільне розслідування щодо воєнних злочинів Петровського.

Українські правоохоронці надали фінським партнерам всебічне сприяння у розслідуванні цієї справи. Зокрема, проводили слідчі дії з потерпілими та свідками, а також ініціювали додаткові судово-медичні експертизи.

Спільна робота правоохоронців України та Фінляндії дозволила зібрати обґрунтовані докази вини Петровського і призначити йому реальний термін покарання.

"Ця стало прецедентом у міжнародному правосудді, який ще раз доводить неминучість покарання за вбивства українців", - підкреслили в СБУ.

Теги: #фінляндія #росіянин #воєнні_злочини #вирок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:39 13.03.2025
Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній

Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній

14:52 13.03.2025
Фінляндія оголосила про 28-й пакет військової допомоги для України на EUR200 млн

Фінляндія оголосила про 28-й пакет військової допомоги для України на EUR200 млн

11:58 13.03.2025
Глава МВС України: Цікавий досвід Фінляндії в розбудові укриттів, підтримці ментального здоров’я та боротьбі з дезінформацією

Глава МВС України: Цікавий досвід Фінляндії в розбудові укриттів, підтримці ментального здоров’я та боротьбі з дезінформацією

13:02 12.03.2025
Персонал парламенту Фінляндії перейшов на віддалену роботу через шлунковий грип

Персонал парламенту Фінляндії перейшов на віддалену роботу через шлунковий грип

09:24 12.03.2025
Суд Тбілісі засудив Саакашвілі ще на 9 років в'язниці

Суд Тбілісі засудив Саакашвілі ще на 9 років в'язниці

00:03 12.03.2025
Мешканку Пологівського району засудили до 15 років позбавлення волі за шпигунство

Мешканку Пологівського району засудили до 15 років позбавлення волі за шпигунство

17:01 11.03.2025
Міністр оборони Фінляндії відвідав Київщину - ОВА

Міністр оборони Фінляндії відвідав Київщину - ОВА

18:42 10.03.2025
Фінляндія оголосила про виділення Україні 16 млн євро на гуманітарну допомогу

Фінляндія оголосила про виділення Україні 16 млн євро на гуманітарну допомогу

16:13 04.03.2025
Голова МЗС Фінляндії про мир в Україні: У Європи є унікальна можливість взяти на себе власне майбутнє

Голова МЗС Фінляндії про мир в Україні: У Європи є унікальна можливість взяти на себе власне майбутнє

12:54 04.03.2025
Президент Фінляндії вважає, що Україна повинна отримати членство в НАТО "де факто"

Президент Фінляндії вважає, що Україна повинна отримати членство в НАТО "де факто"

ВАЖЛИВЕ

Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

Викиди, пов'язані з війною, зросли на 30% у 2024 році порівняно з попередніми роками – глава Міндовкілля

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

Глава МВС про вбивство активіста Ганула в Одесі: Є зачіпки, стрілець не був одягнутий у військову форму

Поліцейські встановлюють обставини вбивства активіста Ганула в центрі Одеси, глава МВС взяв справу під особистий контроль

ОСТАННЄ

Зеленський відзначив держнагородами більше 300 воїнів

Глава МЗС Австрії: Наші компанії могли б зробити значний внесок у відбудову України, незабаром до Києва вирушить бізнес-делегація

Поліція просить допомогти з розшуком чоловіка, причетного до вбивства активіста Ганула

Міносвіти розповіло, на які проєкти вплине призупинення фінансування USAID

Викиди, пов'язані з війною, зросли на 30% у 2024 році порівняно з попередніми роками – глава Міндовкілля

Київ передав партію допомоги для 72-ї ОМБр – Кличко

Сибіга: Ми вже приступили до формування національної команди, яка розроблятиме алгоритми дій для контролю можливого перемир'я

Угорщина зняла вето з продовження індивідуальних санкцій, отримавши натомість виключення чотирьох осіб зі списку, - джерело

Глава МЗС Австрії: Без суверенітету і територіальної цілісності не може бути миру в Україні в довгостроковій перспективі

Середньорічна температура в Україні може зрости ще на 1°C до 2040 року – глава Міндовкілля

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА