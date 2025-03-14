Інтерфакс-Україна

Події

11:03 14.03.2025

Негода залишила без світла 18 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

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Негода залишила без світла 18 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

Сильний дощ і пориви вітру вночі зумовили повне або часткове знеструмлення 18 населених пунктів у чотирьох областях: Закарпатській, Чернігівській, Кіровоградській та Миколаївській, повідомила НЕК "Укренерго".

"Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться в її повідомленні в Телеграм-каналі у п’ятницю.

Загалом в енергосистемі споживання електроенергії знизилося: станом на 9:30 його рівень був на 6,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – в четвер. Причина – ясна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС. 

Зважаючи на це, "Укренерго" закликає користуватися потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 18:00. 

Теги: #знеструмлення #негода

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