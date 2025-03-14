Інтерфакс-Україна

Події

10:24 14.03.2025

ЄС пропонує створити добровільний фонд до 40 млрд євро на військові потреби України - ЗМІ

2 хв читати
ЄС пропонує створити добровільний фонд до 40 млрд євро на військові потреби України - ЗМІ

Європейський Союз пропонує країнам-членам створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 млрд євро, включаючи 2 мільйони боєприпасів, на основі добровільної участі, щоб уникнути вето з боку Угорщини, повідомляє портал новин Euractiv.

"Минулого місяця дипломатичне представництво ЄС запропонувало створити механізм на рівні ЄС для відправки 1,5 мільйона боєприпасів до України. Текст, який побачив Euractiv, не містив жодної цифри суми готівки, необхідної для виконання роботи. Враховуючи постійну відмову Угорщини брати участь у будь-якому механізмі, який би підтримувала Україну, як військово, так і невійськово через канали ЄС, пропозицію було переписано, щоб включити "держави-учасники", - вказується у повідомленні.

В останній версії пропозиції йдеться про те, що країни "заохочуються надати військову підтримку Україні в 2025 році з попередньою вартістю щонайменше 20 мільярдів євро, і потенційно досягти 40 мільярдів євро в залежності від потреб України".

Як перший крок, лідери повинні домовитися про витрати 5 мільярдів євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році відповідно до пропозицій у тексті.

Кожна країна братиме участь відповідно до своєї економічної ваги, або готівкою, або безпосередньо в натуральній формі. Сам ЄС зарахує 1,9 мільярда євро від надприбутків від російських заморожених активів як свій внесок, навіть якщо вони вже були виділені та частково виплачені.

Пріоритетами мають бути артилерійські боєприпаси великого калібру, системи протиповітряної оборони, ракети, безпілотники, винищувачі, а також будь-яка підтримка відновлення бригад, яка зазвичай включає технічне обслуговування та несмертельну підтримку.

У більш широкому плані список містить "внески держав-членів у забезпечення гарантій безпеки України", без додаткових деталей. Будь-яка інша військова підтримка, яку Київ вважає пріоритетною, буде зарахована як частина цього механізму, додається в тексті.

Текст було передано країнам ЄС у четвер напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок. Лідери також зберуться на саміт наступного тижня, зокрема, щоб обговорити допомогу Україні та посилення її обороноздатності.

Кінцевий термін, коли країни можуть висловити зацікавленість у приєднанні до механізму, – 30 квітня.

Теги: #допомога #україна #фонд #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:21 14.03.2025
Україна спільно з ЄС закінчили скринінг українського законодавства в межах кластера 2 "Внутрішній ринок"

Україна спільно з ЄС закінчили скринінг українського законодавства в межах кластера 2 "Внутрішній ринок"

18:46 13.03.2025
Зеленський і представники уряду та бізнесу Туреччини обговорили розвиток двосторонніх відносин

Зеленський і представники уряду та бізнесу Туреччини обговорили розвиток двосторонніх відносин

18:41 13.03.2025
Україна потребує гарантій безпеки через амбіції РФ – Стармер

Україна потребує гарантій безпеки через амбіції РФ – Стармер

17:36 13.03.2025
Швеція передає Україні ще 18 артсистем і 5 артрадарів

Швеція передає Україні ще 18 артсистем і 5 артрадарів

17:36 13.03.2025
Представники Українського та Шведського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю

Представники Українського та Шведського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю

16:05 13.03.2025
Допомога військовим від громади столиці збільшиться ще на 500 млн грн – Кличко

Допомога військовим від громади столиці збільшиться ще на 500 млн грн – Кличко

15:39 13.03.2025
Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній

Умєров зустрівся з представниками провідних фінських оборонних і технологічних компаній

15:04 13.03.2025
Швеція виділить $138 млн на відновлення України

Швеція виділить $138 млн на відновлення України

14:52 13.03.2025
Фінляндія оголосила про 28-й пакет військової допомоги для України на EUR200 млн

Фінляндія оголосила про 28-й пакет військової допомоги для України на EUR200 млн

13:50 13.03.2025
Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA

ВАЖЛИВЕ

Негода залишила без світла 18 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

Черговий саміт ЄС розгляне нещодавні події щодо України, до лідерів Євросоюзу звернеться Зеленський

Туапсинський НПЗ в Краснодарському краї РФ був атакований вночі

Співробітниця бригади екстреної допомоги постраждала через удар ворожого дрона по лікарні в Золочеві – Синєгубов

США не продовжили ліцензію на купівлю російської нафти закордонними компаніями

ОСТАННЄ

Негода залишила без світла 18 населених пунктів у чотирьох областях – "Укренерго"

Шмигаль: Немає і не було директив будь з ким вести будь-які розмови щодо територіальних поступок України

"Даринок" відкрив сімейний розважальний комплекс площею 5 тис. кв. м

Затримано харківʼянку, причетну до теракту, через який загинув 15-річний агент рф і український військовий

Росіяни з дрона вбили жителя Станіслава на Херсонщині

Черговий саміт ЄС розгляне нещодавні події щодо України, до лідерів Євросоюзу звернеться Зеленський

Дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 на території РФ - джерела

Секретар Київської міськради Бондаренко написав заяву про тимчасове відсторонення у зв'язку із записами у справі Комарницького

Росіяни тричі обстріляли Покровськ, шестеро осіб постраждали

За ніч збито 16 ударних БпЛА, 9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА