ЄС пропонує створити добровільний фонд до 40 млрд євро на військові потреби України - ЗМІ

Європейський Союз пропонує країнам-членам створити фонд для надання Україні військової допомоги на суму від 20 до 40 млрд євро, включаючи 2 мільйони боєприпасів, на основі добровільної участі, щоб уникнути вето з боку Угорщини, повідомляє портал новин Euractiv.

"Минулого місяця дипломатичне представництво ЄС запропонувало створити механізм на рівні ЄС для відправки 1,5 мільйона боєприпасів до України. Текст, який побачив Euractiv, не містив жодної цифри суми готівки, необхідної для виконання роботи. Враховуючи постійну відмову Угорщини брати участь у будь-якому механізмі, який би підтримувала Україну, як військово, так і невійськово через канали ЄС, пропозицію було переписано, щоб включити "держави-учасники", - вказується у повідомленні.

В останній версії пропозиції йдеться про те, що країни "заохочуються надати військову підтримку Україні в 2025 році з попередньою вартістю щонайменше 20 мільярдів євро, і потенційно досягти 40 мільярдів євро в залежності від потреб України".

Як перший крок, лідери повинні домовитися про витрати 5 мільярдів євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році відповідно до пропозицій у тексті.

Кожна країна братиме участь відповідно до своєї економічної ваги, або готівкою, або безпосередньо в натуральній формі. Сам ЄС зарахує 1,9 мільярда євро від надприбутків від російських заморожених активів як свій внесок, навіть якщо вони вже були виділені та частково виплачені.

Пріоритетами мають бути артилерійські боєприпаси великого калібру, системи протиповітряної оборони, ракети, безпілотники, винищувачі, а також будь-яка підтримка відновлення бригад, яка зазвичай включає технічне обслуговування та несмертельну підтримку.

У більш широкому плані список містить "внески держав-членів у забезпечення гарантій безпеки України", без додаткових деталей. Будь-яка інша військова підтримка, яку Київ вважає пріоритетною, буде зарахована як частина цього механізму, додається в тексті.

Текст було передано країнам ЄС у четвер напередодні зустрічі міністрів закордонних справ у понеділок. Лідери також зберуться на саміт наступного тижня, зокрема, щоб обговорити допомогу Україні та посилення її обороноздатності.

Кінцевий термін, коли країни можуть висловити зацікавленість у приєднанні до механізму, – 30 квітня.