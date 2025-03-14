Інтерфакс-Україна

Події

09:21 14.03.2025

Україна спільно з ЄС закінчили скринінг українського законодавства в межах кластера 2 "Внутрішній ринок"

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Україна спільно з ЄС закінчили скринінг українського законодавства в межах кластера 2 "Внутрішній ринок"

Україна спільно з Європейським Союзом закінчили скринінг відповідності українського законодавства відповідно до права ЄС в межах кластера 2 "Внутрішній ринок".

"Україна та ЄС продовжують проводити двосторонні зустрічі у межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства відповідно до права ЄС… Українська сторона та представники Європейської комісії провели двосторонню зустріч щодо відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 6 "Корпоративне право", який є завершальною частиною Кластера 2 "Внутрішній ринок", - йдеться в повідомленні Офісу віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зі слів віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, Україні вже вдалося досягти значного прогресу у приведенні національного законодавства у відповідність до права ЄС, зокрема, у сфері корпоративного управління, захисту прав акціонерів та фінансової прозорості.

Водночас, на її думку, деякі сфери потребують подальшого доопрацювання, зокрема, вдосконалення механізмів нагляду за діяльністю компаній та адаптації стандартів бухгалтерського обліку та аудиту.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти 3-х до грудня.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 “Інституції” та 35 “Інші питання” розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.

Теги: #скринінг #єс #законодавство

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