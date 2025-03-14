Інтерфакс-Україна

Події

08:52 14.03.2025

Одна людина загинула і 12 дістали поранення в Донецькій області впродовж доби

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Одна людина загинула і 12 дістали поранення в Донецькій області впродовж доби

Одна цивільна особа загинула і 12 поранені внаслідок ворожих ударів впрродовж доби, повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграм.

"За 13 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Рівному. Ще 12 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

Загальні втрати серед цивільного населення від початку повномасштабного втогнення (без урахування Маріуполя й Волновахи) склали 3106 убитих та 6822 поранених.

Теги: #війна #донецька #втрати

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