Португалія відмовилася від заміни своїх винищувачів F-16 на більш сучасні F-35 через Трампа – ЗМІ

Португалія відмовилася від закупівлі американських винищувачів F-35 для заміни своїх F-16 через позицію Трампа, повідомляє Politico у п'ятницю.

"Це один з перших прикладів того, як президент США знищив потенційно вигідну угоду з продажу зброї", - пише видання.

Politico наводить слова міністра оборони Португалії Нуно Мело, сказані португальському виданню Público: "Ми не можемо ігнорувати геополітичне середовище у нашому виборі. Нещодавня позиція Сполучених Штатів в контексті НАТО... повинна змусити нас думати про найкращі варіанти, тому що передбачуваність наших союзників є більшою перевагою, яку слід брати до уваги".

"З огляду на драматичну переорієнтацію, що відбувається за Трампа - який сьогодні знову заявив, що анексує Гренландію, і погрожував Канаді - існують побоювання, що уряд США може вирішити заблокувати доступ до оновлень програмного забезпечення і запасних частин, необхідних для того, щоб зробити F-35 повністю боєздатними", - зазначає Politico.

Джерело: https://www.publico.pt/2025/03/13/politica/entrevista/nuno-melo-afasta-compra-f35-eua-causa-trump-mundo-ja-mudou-2125727

https://www.politico.eu/article/portugal-rules-out-buying-f-35s-because-of-trump/