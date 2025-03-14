Інтерфакс-Україна

Події

01:09 14.03.2025

Ціни на свинину можуть зрости через наближення Великодніх свят - аналітики

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Ціни на ринку свинини залишаються в межах діапазону минулого тижня, проте коригування у бік підвищення зустрічаються дедалі частіше, повідомили в асоціації "Свинарі України" (АСУ) за результатами щотижневого моніторингу.

"У ході торгів минулого тижня діапазон закупівельних цін на свиней забійних кондицій залишився без змін, тож більшість товарних партій закуповували у межах 74-77 грн/кг. Разом з тим максимальні ціни цього тижня фіксують не тільки на сході, а й в центральних областях. Регіональні середні ціни додали від 0,1-0,5%, а середньоринкова позначка підвищилася на 0,3% та склала 74,8 грн/кг", - зауважили аналітики.

Експерти розповіли, що відгуки м'ясопереробників щодо подальшої зміни цін різняться. Більшість з них вважає, що ціни залишаться стабільними, а деякі не відкидають ймовірності зростання середньоринкової позначки.

"Хоча кінцева реалізація поки не демонструє чітких сигналів пожвавлення попиту, постачальники м'ясної сировини констатують незначну активізацію з боку підприємств глибокої м'ясопереробки, яка поповнює сировинні запаси для виробництва м'ясних виробів до Великодня. Крім того, оптимістичніші настрої принесло й відчутне потепління, у зв’язку з яким частина переробників вважає, що цьогорічний початок пікнікового сезону може початися раніше Великодня", - резюмували в галузевій асоціації.

Джерело: http://asu.pigua.info/news/1640/?type=asu

Теги: #великдень #ціни #свинина

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