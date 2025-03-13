США готові відновити поставки в Україну плануючих бомб GLSDB – ЗМІ

США готові відновити поставки в Україну бомб дальнього радіусу дії, відомих як наземні бомби малого діаметру (GLSDB), після того, як вони були модернізовані для кращої протидії російським перешкодам, повідомляє Reuters у четвер, посилаючись на два обізнані з питанням джерела.

"Плануючі бомби були закуплені за часів адміністрації колишнього президента США Джо Байдена в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. США закупили нове озброєння та військову техніку для Києва на суму майже 33,2 мільярда доларів безпосередньо у оборонних підрядників США та союзників", - пише Reuters.

Радіусом дії GLSDB - 161 км. Її компоненти - бомба малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26, відносно недорогі і наявні в армійських запасах США у великій кількості.

"Боєприпаси надійдуть на тлі повідомлень про те, що запаси армійських тактичних ракетних систем аналогічної дальності (ATACMS) в Україні вичерпано", - зазначає Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us-long-range-bombs-headed-ukraine-atacms-supply-dwindles-2025-03-13/