Інтерфакс-Україна

Події

22:17 13.03.2025

Келлога усунули від мирних перемовин на вимогу РФ через його близкість до України - ЗМІ

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Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог був на вимогу РФ усунений від переговорів щодо припинення війни, повідомляє NBC News з посиланням на власні джерела.

"Келлог — колишній американський генерал, занадто близький до України. Не така людина нашого типу, не того калібру, якого ми шукаємо", – сказав виданню неназваний російський чиновник, додавши, що "надто проукраїнським" його вважав зокрема Володимир Путін.

Представник США в адміністрації Трампа підтвердив виданню, що саме РФ не хотіла залучення спецпредставника до перемовин, але не знає, коли про це було повідомлено Білому дому.

Видання відзначає, що Келлог не був присутній на американо-російських переговорах в Ер-Ріяді 18 лютого. Офіс Келлога не відповів на прохання прокоментувати, чому він не брав участі в переговорах і чи просила про це російська сторона

Речник Ради національної безпеки Джеймс Хьюїтт заявив виданню, що Келлог залишається "цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів з нашими європейськими союзниками".

Джерело: https://www.nbcnews.com/news/world/russia-urkaine-war-kremlin-keith-kellogg-special-envoy-barred-talks-rcna195981

Теги: #сша #мир #рф

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