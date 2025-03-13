Заяви Путіна свідчать про плани відмовитися від тиші на фронті, треба на нього тиснути і вводити санкції – Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський назвав маніпулятивними і при тому передбачуваними вимоги Володимира Путіна щодо припинення вогню, вважає, що вони свідчать про його плани відмовитися від ідеї тиші на фронті, і закликає тиснути на нього санкціями для завершення війни.

"Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

За його словами, "Путін часто так робить – не каже "ні" напряму, але робить так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення".

"Ми не ставимо умов, які щось ускладнюють. Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна", - сказав президент України. Путін украв роки миру й продовжує цю війну – день за днем.

"Зараз треба на нього (Путіна – ІФ-У) тиснути. Треба вводити санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, із європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни", - сказав Зеленський.