Інтерфакс-Україна

Події

20:23 13.03.2025

У Покровську дістали поранення шестеро людей, серед них 15-річний підліток

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У Покровську дістали поранення шестеро людей, серед них 15-річний підліток

Внаслідок обстрілів російських окупантів у Покровську Донецької області дістали поранення шестеро людей, серед них 15-річний підліток, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Шестеро людей поранено сьогодні у Покровську. Серед поранених — 15-річний підліток", - написав він у телеграм у четвер.

За даними обладміністрації, Покровськ двічі потрапив під ворожий вогонь: вранці і вдень. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено крамницю

 

Теги: #донецька #обстріли

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