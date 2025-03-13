У Покровську дістали поранення шестеро людей, серед них 15-річний підліток

Внаслідок обстрілів російських окупантів у Покровську Донецької області дістали поранення шестеро людей, серед них 15-річний підліток, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Шестеро людей поранено сьогодні у Покровську. Серед поранених — 15-річний підліток", - написав він у телеграм у четвер.

За даними обладміністрації, Покровськ двічі потрапив під ворожий вогонь: вранці і вдень. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено крамницю