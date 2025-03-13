Інтерфакс-Україна

Події

19:55 13.03.2025

Рішення про склад команди для подальших перемовин буде приймати президент – Жовква

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Рішення про склад команди для подальших перемовин буде приймати президент – Жовква

Рішення про склад української команди для подальших мирних перемовин буде приймати президент України Володимир Зеленський, але для того, щоб власне говорити про ці переговори для початку необхідно отримати позицію Володимира Путіна, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

"Це рішення буде приймати президент (про склад української переговорної команди – ІФ-У). Існують певні бачення, але я не маю право озвучувати їх. Але для того, щоб власне говорити про ці переговори, потрібно для початку отримати позицію Російської Федерації - позицію однієї людини", - сказав Жовква в ексклюзивному інтерв’ю для "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що зараз чутно заяви деяких посадовців з боку РФ, але потрібно дочекатися позиції Володимира Путіна, оскільки "він єдиний визначає в цій країні цю позицію".

"І якщо є така готовність Росії, а зараз м'яч на полі російської сторони. Україна чітко заявила, що готова до миру - і перемир'я це лише перший етап. І ми готові до цього першого етапу. Ми не ставили ніяких вимог. Побачимо, наскільки насправді РФ готова до миру і перемир'я", - наголосив заступник керівника ОП.

Повний текст інтерв’ю доступний за посиланням

Теги: #команда #переговори #рф

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