Інтерфакс-Україна

Події

17:36 13.03.2025

Представники Українського та Шведського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю

1 хв читати
Представники Українського та Шведського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю

Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) та делегація Шведського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю організацій. 

“Під час зустрічі президент Українського Червоного Хреста Микола Поліщук, генеральний директор Максим Доценко спільно з генеральним секретарем Шведського Червоного Хреста Ульрікою Модер обговорили подальші кроки співпраці та пріоритетні напрями діяльності, спрямовані на допомогу постраждалим від війни українцям, зокрема у Сумській та Одеській областях”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

За словами Модер, Шведський Червоний Хрест і надалі буде підтримувати Україну та УЧХ допоки у цьому буде потреба.

Поліщук подякував колегам зі Швеції за допомогу, яку вони надають УЧХ із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, за їхню безперервну підтримку і солідарність.

 

Теги: #доценко #швеція #допомога #тчху #модер #поліщук #співпраця #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 13.03.2025
Швеція передає Україні ще 18 артсистем і 5 артрадарів

Швеція передає Україні ще 18 артсистем і 5 артрадарів

16:05 13.03.2025
Допомога військовим від громади столиці збільшиться ще на 500 млн грн – Кличко

Допомога військовим від громади столиці збільшиться ще на 500 млн грн – Кличко

15:04 13.03.2025
Швеція виділить $138 млн на відновлення України

Швеція виділить $138 млн на відновлення України

02:43 13.03.2025
Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали меморандум

Шведська та українська оборонні компанії Saab і Radionix підписали меморандум

21:14 12.03.2025
Україна і Катар обговорили інтереси обох країн, зміцнення та розширення співпраці

Україна і Катар обговорили інтереси обох країн, зміцнення та розширення співпраці

20:46 12.03.2025
Міністри оборони України та Катару обговорили розширення співпраці

Міністри оборони України та Катару обговорили розширення співпраці

19:44 12.03.2025
Стартувала третя група програми REDpreneurUA: підтримка та розвиток діючого бізнесу в Україні - УЧХ

Стартувала третя група програми REDpreneurUA: підтримка та розвиток діючого бізнесу в Україні - УЧХ

19:31 12.03.2025
Міноборони зацікавлене у співробітництві зі США у сфері оборонних інновацій

Міноборони зацікавлене у співробітництві зі США у сфері оборонних інновацій

22:37 11.03.2025
Паліса: Маю підтвердження, що військова допомога від США відновлена

Паліса: Маю підтвердження, що військова допомога від США відновлена

22:28 11.03.2025
Волтц: Трамп вирішив зняти паузу щодо допомоги Україні в галузі безпеки

Волтц: Трамп вирішив зняти паузу щодо допомоги Україні в галузі безпеки

ВАЖЛИВЕ

Путін про ідею 30-денного перемир'я: Ми за, але є нюанси

Швеція передає Україні ще 18 артсистем і 5 артрадарів

У Курській області з початку доби було 9 боєзіткнень, ворог завдав 18 авіаударів – Генштаб

Зеленський заслухав доповідь української делегації щодо перемовин у Саудівській Аравії

СБУ попереджає українців про активізацію російської пропаганди

ОСТАННЄ

Стратегія РФ буде cпрямована на звинувачення України в їхніх же порушеннях – ЦПД щодо заяви Путіна про перемир’я

НЕФКО планує оновити медичну інфраструктуру в Овручі та Красилові

Зеленський і представники уряду та бізнесу Туреччини обговорили розвиток двосторонніх відносин

Україна потребує гарантій безпеки через амбіції РФ – Стармер

Президент України підписав закон про купівлю обладнання для ХАЕС-№3,4

Путін про ідею 30-денного перемир'я: Ми за, але є нюанси

Зеленський – представниці Нідерландів: Наші європейські партнери обов’язково мають бути залучені до майбутніх мирних ініціатив

АРМА отримало в управління пов'язаний з Коломойським і Боголюбовим зерновий термінал біля Одеси

Вірменія та Азербайджан узгодили текст мирної угоди

Рятувальники деблокували жінку з-під завалів у Костянтинівці після авіаудару, вона провела там 20 годин – ДСНС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА