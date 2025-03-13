Представники Українського та Шведського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю
Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) та делегація Шведського Червоного Хреста обговорили подальшу співпрацю організацій.
“Під час зустрічі президент Українського Червоного Хреста Микола Поліщук, генеральний директор Максим Доценко спільно з генеральним секретарем Шведського Червоного Хреста Ульрікою Модер обговорили подальші кроки співпраці та пріоритетні напрями діяльності, спрямовані на допомогу постраждалим від війни українцям, зокрема у Сумській та Одеській областях”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.
За словами Модер, Шведський Червоний Хрест і надалі буде підтримувати Україну та УЧХ допоки у цьому буде потреба.
Поліщук подякував колегам зі Швеції за допомогу, яку вони надають УЧХ із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, за їхню безперервну підтримку і солідарність.