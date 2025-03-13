Інтерфакс-Україна

Події

17:57 13.03.2025

Рятувальники деблокували жінку з-під завалів у Костянтинівці після авіаудару, вона провела там 20 годин – ДСНС

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Рятувальники та поліцейські деблокували подружжя в Костянтинівці (Донецька обл.), яке опинилося під завалами після російського авіаудару, повідомляє ДСНС у четвер.

За даними рятувальників, чоловіка вдалося визволити о 4:00 ранку, а жінку – майже через 12 годин. "Вона провела під завалами близько 20 годин. Її стан тяжкий, лікарі борються за життя", – йдеться в повідомленні.

Російські війська вдарили по житлових будинках Костянтинівки напередодні ввечері. Внаслідок атаки загиблих немає, проте відомо про сімох поранених. За час рятувальної операції розібрано понад 2,5 тонни будівельних конструкцій. Роботи на місці тривають.

Теги: #порятунок #костянтинівка

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