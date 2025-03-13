Інтерфакс-Україна

Події

16:33 13.03.2025

Речник Генштаба ЗСУ: Красильникова призначать на іншу посаду, у ЗСУ "цінують досвід"

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Інформація про підстави звільнення генерал-майора Дмитра Красильникова з посади командувача ОК "Північ", поширена низкою медіа, не відповідає дійсності – його звільнено чотири місяці тому, а рішення про виведення у резерв є тимчасовим, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

У середу стало відомо, що генерал-майора Красильникова звільнили з посади командувача ОК "Північ". Військовий зауважив, що причини йому не назвали, додавши, що сьогодні він перебуває у батальйоні резерву.

У четвер управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України (СтратКом ЗСУ) у телеграм дало роз'яснення з цього приводу з посиланням на речника Генштабу Дмитра Лиховія. За словами речника, "інформація про підстави звільнення (…) Красильникова, поширена низкою медіа, не відповідає дійсності. Його переміщення не пов’язане з подіями в Курській області РФ. Генерал-майор Красильников був звільнений від командування угрупованням військ "Курськ" ще близько чотирьох місяців тому".

"Збройні сили цінують досвід. Переміщення військовослужбовців на посади, де вони можуть бути більш ефективними, є звичайним процесом військової кар'єри. Тому розглядається питання про призначення Дмитра Красильникова на іншу посаду, відповідно до рівня його знань і досвіду", - сказав речник Генштабу.

Також Лиховій повідомив, що у зв’язку з кардинальними змінами в системі управління ЗСУ велика кількість офіцерів переводиться та призначається на інші посади. Відтак, з метою недопущення погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення, генерал-майор Красильникова тимчасово виведено у резерв. Про його нове призначення буде повідомлено окремо.

Теги: #резерв #красильников #північ

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