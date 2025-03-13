Очільник Київської МВА вітає рішення Кличка про звільнення корумпованих чиновників та пропонує аудит міського управління
Очільник Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко вітає рішення щодо звільнення фігурантів "плівок Комарницького", зібраних НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві, втім, пропонує меру Віталію Кличко провести незалежний аудит міського управління.
"Вітаю рішення міського голови Віталія Кличка звільнити скомпрометованих посадових осіб. Дякую, що дослухались до звернення. Проте, на жаль, система влади в столиці не змогла запобігти розростанню корупції до космічних розмірів. І очищення відбувається лише після значного суспільного розголосу, звернень і наполягань", - зазначив він у дописі в Телеграмі.
Глава КМВА запропонував меру Києва Віталію Кличко звернутися до "незалежних та авторитетних" аудиторів, які б оцінили стан справ з прозорістю та підзвітністю міського управління. "Упевнений, що таким чином Київ покаже найкращий приклад того, як треба працювати над очищенням від корупції", - додав він.
У разі виникнення застережень щодо такого способу, Ткаченко пропонує напрацювати дієвий механізм аудиту через робочу групу "Прозорість і підзвітність".
"Упевнений, що члени групи з-поміж представників правоохоронних органів нададуть всіляке сприяння та методичну допомогу в цій роботі", - резюмував він.
Як повідомлялось, у четвер голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив низку міських чиновників-фігурантів розслідування корупції у Києві. 10 березня Ткаченко публічно звернувся до кличка з вимогою "негайного звільнення всіх фігурантів розслідування BIHUS.Info, а також публічного звіту про звільнення тих, хто вже ставав фігурантом антикорупційних розслідувань".
Видання Bihus.Info 10 березня оприлюднило розслідування з посиланням на плівки з офісу Дениса Комарницького, зібрані НАБУ в межах розслідування земельної корупції у Києві.
Як повідомлялось, раніше підозри, як члени організованого злочинного угрупування отримав сам Комарницький та працівники його офісу, а також заступник Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці, голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв, депутатка з цієї комісії Олена Марченко, заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта, і заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.
В опублікованому 10 березня розслідуванні також фігурують секретар Київради Володимир Бондаренко, директор департаменту містобудування Олександр Свистунов, директорка департаменту земельних ресурсів Валентина Пелих, директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій. Серед підконтрольних чиновників згадуються й директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, директор “Київського інституту земельних відносин” Ігор Долинський, заступник директора комунального підприємства "Інженерний центр" Ярослав Федорук, директор комунальної фінансово-будівельна компанія "Житло-Інвест" Віктор Погребной та інші чиновники.