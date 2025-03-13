Події

12:12 13.03.2025

Кличко звільнив міських чиновників-фігурантів розслідування корупції

1 хв читати
Кличко звільнив міських чиновників-фігурантів розслідування корупції

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив низку міських чиновників-фігурантів розслідування  корупції у Києві, повідомив мер у Телеграм-каналі.

“Щодо останніх резонансних новин, які стосуються зокрема земельної сфери столиці (…) Зі своїх посад в КМДА звільнені заступник голови КМДА Петро Оленич, заступник керівника комунального підприємства (КП) "Київблагоустрій" Олексій Мушта. Заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа”, - повідомив він.

Мер також наголосив, що депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП "Інженерний центр", а фракція партії "УДАР" відкликає його з депутатів Київради.

За словами Кличко, під звільнення також підпадають директор КП "Київський інститут земельних відносин" Ігор Долинський, директор КП "Спецжитлофонд" Володимир Шарій, директор КП "Фінансова компанія "Житлоінвест" Віктор Погребний та заступник директора департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Низка очікуваних найближчим часом звільнень анонсована й щодо комунального об'єднання "Київзеленбуд". Йдеться про генерального директора підприємства Юрія Бахмата, його першого заступника Олексія Лукаша та заступника начальника управління капітальних вкладень Олександра Гори.

“Перевірки в різних департаментах тривають, і це будуть не останні звільнення заради очищення”, - наголосив мер Києва і додав, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

Теги: #чиновники #звільнення #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:15 13.03.2025
Кличко анонсував реорганізацію структурних підрозділів КМДА у сфері містобудування та земельних відносин

Кличко анонсував реорганізацію структурних підрозділів КМДА у сфері містобудування та земельних відносин

17:41 11.03.2025
Кличко: Бригада "Рубіж" отримала чергову партію допомоги від киян – 400 FPV-дронів

Кличко: Бригада "Рубіж" отримала чергову партію допомоги від киян – 400 FPV-дронів

18:23 06.03.2025
Кличко вручив відзнаки ветеранам-киянам, які представляли Україну на Іграх Нескорених

Кличко вручив відзнаки ветеранам-киянам, які представляли Україну на Іграх Нескорених

10:51 06.03.2025
Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на посаду мера Києва

Кличко залишається лідером серед потенційних кандидатів на посаду мера Києва

17:03 28.02.2025
Богатих заявляє, що сама збиралася звільнятися з Мін'юсту в березні

Богатих заявляє, що сама збиралася звільнятися з Мін'юсту в березні

15:12 28.02.2025
Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції Богатих і заступника міністра соцполітики Кошеленка

Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції Богатих і заступника міністра соцполітики Кошеленка

13:10 28.02.2025
З КМДА буде звільнено трьох чиновників, причетних до схеми незаконного заволодіння столичною землею, – Кличко

З КМДА буде звільнено трьох чиновників, причетних до схеми незаконного заволодіння столичною землею, – Кличко

20:33 26.02.2025
Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача об'єднаних сил ЗС України

Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача об'єднаних сил ЗС України

19:00 24.02.2025
Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

11:52 21.02.2025
Пентагон починає масові звільнення цивільних службовців

Пентагон починає масові звільнення цивільних службовців

ВАЖЛИВЕ

Угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі – Стефанішина

Україна ініціювала стягнення в дохід держави активів "Білоруськалію"

На курському напрямку дещо впала інтенсивність боїв, боєзіткнення відбуваються в околицях Суджі

Уночі збито 74 зі 117 ворожих БпЛА, 38 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

За добу на фронті відбулось 138 боїв, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

ОСТАННЄ

JYSK відкрив оновлені магазини в Києві та Умані

В Україні в найближчі дві доби місцями помірні дощі

Фінляндія оголосила про 28-й пакет військової допомоги для України на EUR200 млн

"УЗ" тимчасово обмежить рух низки потягів до Ужгорода у зв'язку з будівництвом євроколії

Літак посланця Трампа Віткоффа прибув до Москви – ЗМІ

В Україні запрацювала офіційна пошта військового омбудсмена

До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Глава МВС України: Цікавий досвід Фінляндії в розбудові укриттів, підтримці ментального здоров’я та боротьбі з дезінформацією

Стефанішина: До кінця року плануємо подати низку гучних позовів проти росіян, які є санкціонованими в Україні та чиє майно ідентифіковано

Угода зі США не передбачає передання прав на користування надрами, тому не потребує розгляду на всеукраїнському референдумі – Стефанішина

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА