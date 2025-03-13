Мінсоцполітики застерігає від шахрайських повідомлень про нібито необхідність термінового оформлення статусу "дитини війни"

Міністерство соціальної політики України застерігає, що шахраями розповсюджується неправдива інформація про нібито необхідність термінового оформлення дітям статусу "дитини війни" задля отримання допомоги.

"До уваги громадян! Мережею шириться неправдива інформація про нібито необхідність термінового оформлення дітям статусу "дитини війни" задля отримання допомоги. Мінсоцполітики повідомляє: дану інформацію розповсюджують шахраї з метою отримати доступ до ваших особистих даних. Тож не переходьте за такими посиланнями та не поширюйте інформацію з неофіційних джерел!" - йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві наголосили, що на сьогодні заява про надання дитині такого статусу і пакет документів подається до служби у справах дітей.

"Тож, якщо ви бачите пропозицію подати заявку за посиланням в інтернеті, не переходьте, адже це — шахраї", - додали в МІнсоцполітики.