Події

12:06 13.03.2025

До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

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До чотирьох зросла кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі зросла до чотирьох осіб, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у четвер.

"Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки БпЛА. За допомогою звернулась 20-річна дівчина. У неї різана рана ноги. Уся необхідна допомога надана. Загалом потерпілих четверо. Троє на амбулаторному лікуванні. У стаціонарі залишається 52-річна жінка", - дописав він у Телеграмі.

За його інформацією, у Дніпрі триває ліквідація наслідків російського терору, працюють комунальники та благодійники.

Раніше повідомлялось про трьох постраждалих внаслідок атаку безпілотників російських військ по Дніпру, були пошкоджені багатоповерхівки, побиті щонайменше 100 вікон.

Теги: #дніпро #атака_бпла_рф

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