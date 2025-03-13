Події

08:50 13.03.2025

Три людини постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

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Три людини постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Дніпрі

Російські війська здійснили атаку безпілотників по Дніпру, внаслідок чого постраждали три людини та пошкоджені багатоповерхівки, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі троє постраждалих через ворожу атаку. Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Вони надають всю необхідну меддопомогу", - написав він в телеграмі.

Він зазначив, що у Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває.

Крім того, вранці гучно було в Синельниківському районі. Там також понівечена інфраструктура. Попередньо, загиблих і поранених немає.

Разом з тим, Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 11 БпЛА, додав Лисак.

 

 

Теги: #дніпро #обстріли

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