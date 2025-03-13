Події

10:38 13.03.2025

Росіяни 44 рази обстріляли Донеччину, загинуло троє людей, 14 поранені

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Росіяни 44 рази обстріляли Донеччину, загинуло троє людей, 14 поранені
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за минулу добу 44 рази обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 12 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Мирнограді і 1 у Покровську. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, в Мирнограді 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 30 будинків і 2 автівки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 5 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і адмінбудівля.

У Лимані пошкоджено будинок, 3 одиниці сільгосптехніки і лінію електропередач; у Торському зруйновано будинок. У Дружківці поранено 2 людини, ще 2 – в Олексієво-Дружківці. У Костянтинівці поранено 8 людей, пошкоджено 107 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, господарче приміщення, аптеку, крамницю, 5 ліній електропередач, 4 газогони і 12 автівок.

У Сіверську в результаті обстрілів пошкоджено 8 будинків.

З лінії фронту за добу евакуйовано 141 людину, у тому числі 5 дітей.

 

Теги: #донецька_область

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