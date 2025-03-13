Росіяни 44 рази обстріляли Донеччину, загинуло троє людей, 14 поранені
Російські окупанти за минулу добу 44 рази обстріляли населені пункти Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"За 12 березня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Мирнограді і 1 у Покровську. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.
Так, в Мирнограді 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 30 будинків і 2 автівки. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 5 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і адмінбудівля.
У Лимані пошкоджено будинок, 3 одиниці сільгосптехніки і лінію електропередач; у Торському зруйновано будинок. У Дружківці поранено 2 людини, ще 2 – в Олексієво-Дружківці. У Костянтинівці поранено 8 людей, пошкоджено 107 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, господарче приміщення, аптеку, крамницю, 5 ліній електропередач, 4 газогони і 12 автівок.
У Сіверську в результаті обстрілів пошкоджено 8 будинків.
З лінії фронту за добу евакуйовано 141 людину, у тому числі 5 дітей.