Нацполіція затримала організацію шахраїв, які ошукали громадян Литви на понад 11 млн грн

Правоохоронці України у співпраці з компетентними органами Литви та Латвії та за підтримки Євроюсту встановили 14 фігурантів, причетних до роботи шахрайського сall-центру, який ошукав громадян Литви на понад 11 млн грн, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні на сайті Нацполіції в четвер зазначається, що шахрайський сall-центр знаходився у місті Камʼянське, а його діяльність організував місцевий кримінальний авторитет.

За інформацією Нацполіції, для викриття діяльності злочинної організації правоохоронці трьох країн підписали угоду про створення спільної слідчої групи (JIT). Українські поліцейські з’ясували, що злочинна організація, яка спеціалізувалася на видурюванні коштів у громадян інших країни, мала свою ієрархію та структуру. "Її лідер контролював всі процеси, відповідав за всі фінансові прибутки та видатки, перед ним звітував "куратор" за діяльністю шахрайського сall-центру", - йдеться в повідомленні.

В Нацполіції уточнюють, що структура організації складалася з так званого відділу кадрів, який ретельно відбирав персонал для роботи: адміністратори координували операторів, розробляли алгоритми та схеми, проводили навчання та тренінги для персоналу, фінансисти вели облік грошових надходжень.

Також фінансисти створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках, були й відповідальні за придбання клієнтської бази в даркнеті.

"Оператори представлялися працівниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ. Повідомляли потерпілим, що з їхніми картковими рахунками нібито відбуваються підозрілі фінансові операції, тож для безпеки необхідно оновити дані. В такий спосіб випитували конфіденційну інформацію, отримували доступ до коштів, а відтак мали змогу ними розпоряджатись", - пояснюється в повідомленні.

В Нацполіції зазначають, що кошти спочатку переводили через дропів на рахунки афілійованих осіб, потім на азійську криптовалютну біржу, на холодні гаманці підставних осіб, і зрештою, на карткові рахунки українських банків, підконтрольні учасникам злочинної організації.

"За такою схемою ділки ошукали та заволоділи коштами громадян Литви на загальну суму понад 11 млн грн. Злочинні гроші вкладали у розвиток "бізнесу" та витрачали на власні потреби, зокрема і на придбання дороговартісних автівок", - інформує поліція.

Поліцейські Дніпропетровській області затримали 13 учасників групи – мешканців Камʼянського, Дніпра, Києва та Миколаївської області. Їм оголошено про підозру за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинної організації та участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

За результатами проведення 35 обшуків правоохоронці вилучили готівку у різній валюті на майже 7,5 млн грн, десятки банківських карток та мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, чорнові записи, а також автомобілі таких марок як BMW, LEXUS тощо.