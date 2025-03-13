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10:10 13.03.2025

З 2022 р. ціни на опіум в Афганістані зросли вдесятеро - ООН

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З 2022 р. ціни на опіум в Афганістані зросли вдесятеро - ООН
Фото: UNODC

Відтоді як рух "Талібан", що контролює Афганістан, запровадив заборону на виробництво наркотиків у 2022 році, ціни на опіум в Афганістані зросли вдесятеро, інформує сайт ООН.

Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН) повідомило, що торік один кілограм опіуму коштував в Афганістані $750 - порівняно з $75 лише три роки тому.

"Зростання цін компенсувало продавцям скорочення посівів маку і втрату обсягів виробництва опіуму", - наголошується у звіті.

З 2021 року обсяг вилучень героїну та опіуму знизився приблизно на 50%, зазначили в УНЗ ООН. Зниження виробництва цих наркотиків в Афганістані призвело до скорочення незаконного обігу опіатів у світі загалом.

Опіум є основним активним інгредієнтом природного походження, використовуваним у виробництві героїну, більш потужного синтетичного наркотику. Трьома основними джерелами походження нелегального опіуму у світі є Афганістан, Колумбія та М'янма.

Через вищі ціни виробники і наркоторговці, як і раніше, отримують величезні прибутки, зазначили в УНЗ ООН.

За оцінками ООН, запаси опіатів в Афганістані на кінець 2022 року становили 13 тис. 200 тонн, чого достатньо для потенційного задоволення загального попиту на афганські опіати у світі до 2027 року.

 

Теги: #афганістан #опіум

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