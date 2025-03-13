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07:42 13.03.2025

Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 81 од. автотехніки - Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 81 од. автотехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1200 окупантів, 1 танк, 2 бронемашини, 19 артсистем, 71 БПЛА, а також 81 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 890250 (+1200) осіб, танків ‒ 10307 (+1) од, бойових броньованих машин ‒ 21432 (+2) од, артилерійських систем – 24409 (+19) од, РСЗВ – 1314 (+0) од, засоби ППО ‒ 1103 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28983 (+71), крилаті ракети ‒ 3121 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 40355 (+81) од, спеціальна техніка ‒ 3777 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fnP5knf3zHPS7nQYn5rP6UW8t5dPHF56XpfQXCe3AEmbDHM6EjNoY7BJQ41U5kVrl

Теги: #генштаб #втрати #рф

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