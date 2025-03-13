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07:18 13.03.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, є поранений - ОВА

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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області, є поранений - ОВА

Російські війська за добу здійснили 296 обстрілів по 14 населеним пунктам Запорізької області, є поранений, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 296 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, 50-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Василівський район.

Глава ОВА зазначив, що ворог здійснив 16 авіаційних ударів по Степногірську, Степовому, Гуляйполю, Микільському та Чарівному, а 147 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Кам’янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку, Преображенку.

Також 4 обстріли із РСЗВ накрили Новоданилівку, а 129 артударів завдано по території Степногірська, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17198

Теги: #постраждалі #запорізька #обстріли

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