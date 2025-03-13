Події

03:38 13.03.2025

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

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Російські війська в неділю обстрілювали 11 громад Сумської області, одна жертва і двоє постраждалих, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Юнаківська: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), пуск авіаційних бомб типу КАБ (3 вибухи), удари FPV дронами (12 вибухів), обстріли з САУ (4 вибухи), РСЗВ (20 вибухів).

Шалигинська: 4 міни скинули росіяни на її територію.

Середино-Будська: завдано артобстріл (1 вибух), удари FPV-дронами (4 вибухи). Загинув мешканець громади (взяв до рук FPV-дрон, через що відбувся вибух).

Краснопільська: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (3 вибухи), удари FPV-дронами (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).

Білопільська: зафіксовано скидання вибухового пристрою з БпЛА (11 вибухів), удари FPV дронами (7 вибухів).

Есманьська: ворог бив з мінометів (6 вибухів), FPV дронами (3 вибухи) та здійснив пуск авіаційної бомби типу КАБ, і скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Хотінська: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів), з РСЗВ (15 вибухів). Внаслідок обстрілу поранення отримали дві цивільні особи. Також був ракетний удар по території громади (1 вибух).

Великописарівська: здійснено удари FPV-дронами (5 вибухів), артилерійський обстріл (6 вибухів).

Свеська: зафіксовано удар FPV-дронами (1 вибух).

Зноб-Новгородська: відбулося скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).

Миропільська: ворог бив з артилерії (6 вибухів).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34238

Теги: #сумська #жертви #обстріли

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