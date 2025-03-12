Україна і Катар обговорили інтереси обох країн, зміцнення та розширення співпраці

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та міністр оборони Рустемом Умєровим зустрівся з віце-прем’єр-міністром та міністром оборони Катару Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим ми зустрілися з віце-прем’єр-міністром та державним міністром у справах оборони Катару, Його Високоповажністю шейхом Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані", - написав він у телеграмі.

Єрмак підкреслив, що вони обговорили спільні інтереси обох країн та шляхи зміцнення і розширення співпраці.

Як повідомлялося, Умєров зустрівся з віце-прем’єр-міністром та міністром оборони Катару.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/5971?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1XQG7azZMrM7uLFjEnu0aOo4P-RMlzettbQTrc0cXe-cEPuLFlui229-o_aem_-2snJleuuTsgREtpmOvtcQ