Мирний мешканець постраждав внаслідок удару окупантів по Степногірську Запорізької області

Мирний мешканець постраждав внаслідок атаки російських окупантів по селищу Степногірськ Василівського району Запорізької області в середу, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"50-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу Степногірська. Ударом зі ствольної артилерії зруйнована літня кухня, на місці влучання виникла пожежа", - написав Федоров у Телеграмі.

За інформацією глави ОВА, постраждалий з контузією доставлений до медичного закладу, йому надана вся необхідна допомога.