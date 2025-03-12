Події

18:45 12.03.2025

Венс: Подивимось, чи зможемо змусити росіян також погодитись на припинення вогню

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Венс: Подивимось, чи зможемо змусити росіян також погодитись на припинення вогню

США подивляться, чи зможуть змусити росіян також погодитись на припинення вогню, заявив віце-президент Джей Ді Венс.

"Ми вважаємо, що перебуваємо в дуже хорошому становищі, коли українці погодилися на припинення вогню, і тепер ми збираємося подивитися, чи зможемо змусити росіян також погодитися на припинення вогню", - сказав він на брифінгу в Овальному кабінеті, де зустрілись президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін.

Теги: #венс #сша

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