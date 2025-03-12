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13:32 12.03.2025

ДБР проводить обшуки в екскерівника служби безпеки Порошенка та його заступника, повідомляють в "Євросолідарності"

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ДБР проводить обшуки в екскерівника служби безпеки Порошенка та його заступника, повідомляють в "Євросолідарності"

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) прийшли додому з неочікуваними обшуками до колишнього керівника служби безпеки п’ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейска солідарність" Петра Порошенка Юрія Федорова, а також колишнього заступника, повідомляється на сайті політсили у середу.

В "Євросолідарності" відзначають, що обшуки проходять без санкції суду і розцінюють їх як "політично мотивоване переслідування" Порошенка.

"Невідомо, що саме через шість років хочуть знайти вдома у Федорова та його колишніх співробітників. Але щодо них просто зараз здійснюють тиск з метою вибити хоч якісь покази на Порошенка… Це наступний етап задіяння силових структур в політичних переслідуваннях після низки організованих провакацій проти лідера опозиційної партії – спроби перешкодити його парламентській діяльності через вилучення із зали засідань, перешкоджання міжнародній діяльності, впровадження Зеленським незаконних санкцій з використанням РНБО, яке насправді мало б займатися обороною країни, реанімації та активізації так званої вугільної справи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 11 березня за клопотанням ДБР суд обмежив термін ознайомлення з "вугільною справою" фігурантам провадження, зокрема Порошенку, та їх захисникам.

Теги: #обшук #євросолідарність #дбр

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