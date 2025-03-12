Події

12:36 12.03.2025

Погода найближчими днями очікується тепла, місцями дощі

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Погода найближчими днями очікується тепла, місцями дощі

Значні дощі з грозами очікуються вдень в четвер, 13 березня, на Закарпатті та в Карпатах, у західних областях помірний дощ, у північних, центральних та Харківській областях вдень невеликий дощ, на решті території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер в четвер очікується переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень по всій Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°, на півдні країни до 22°, в Карпатах 5-10° тепла.

В Києві 13 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 13 березня була зафіксована на позначці 17,3° тепла в 2001 році, а найнижча – на позначці 21,2° морозу в 1928р.

У п’ятницю, 14 березня, в західних областях помірні дощі; на решті території без опадів, лише у північних та східних областях вночі невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, крім південних та східних областей, вдень в Карпатах та у північній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла; вдень 14-19°, на півдні та сході країни до 22°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

В Києві 14 березня вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11° тепла, вдень 14-16°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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