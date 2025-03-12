Події

11:23 12.03.2025

Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до 14 осіб

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Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до 14 осіб
Фото: Офіс генпрокурора

Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу у середу, 12 березня, зросла до 14 людей, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"На зараз до 14 людей зросла кількість поранених внаслідок ранкової ракетної атаки, серед них 9 жінок. У лікарнях перебуває 9 людей, з них четверо важких (у тому числі дві жінки 79-ти та 46-ти років) та один чоловік 58 років у вкрай важкому стані. Лікарі роблять все можливе", - написав він у телеграм у середу.

Раніше повідомлялося про одну загиблу та 9 поранених.

Теги: #постраждалі #кривий_ріг

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