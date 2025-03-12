Глави МЗС України та Польщі обговорили у Варшаві спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки України

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Варшаві зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, подякував за потужну підтримку, в тому числі за останній пакет військової допомоги.

"Радий відвідати Варшаву та зустрітися з Радославом Сікорським, щоб поділитися результатами нашої зустрічі в Джидді. Я вдячний Польщі за потужну підтримку, в тому числі за останній пакет військової допомоги. Ми обговорили подальші спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки України та всієї Європи", - написав Сибіга у соцмережі Х.