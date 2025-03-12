Події

11:17 12.03.2025

Глави МЗС України та Польщі обговорили у Варшаві спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки України

1 хв читати
Глави МЗС України та Польщі обговорили у Варшаві спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки України
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Варшаві зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським, подякував за потужну підтримку, в тому числі за останній пакет військової допомоги.

"Радий відвідати Варшаву та зустрітися з Радославом Сікорським, щоб поділитися результатами нашої зустрічі в Джидді. Я вдячний Польщі за потужну підтримку, в тому числі за останній пакет військової допомоги. Ми обговорили подальші спільні кроки для забезпечення довгострокової безпеки України та всієї Європи", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Теги: #сікорський #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 12.03.2025
У Варшаві розпочалася зустріч глав МЗС України та Польщі

У Варшаві розпочалася зустріч глав МЗС України та Польщі

21:21 11.03.2025
Сибіга: Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією

Сибіга: Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією

21:16 11.03.2025
Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт

Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт

14:55 11.03.2025
Сибіга: розглядаємо зустріч в Джидді як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства

Сибіга: розглядаємо зустріч в Джидді як чудову можливість для просування миру та розвитку українсько-американського стратегічного партнерства

19:18 10.03.2025
Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

18:18 09.03.2025
Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

17:10 08.03.2025
Сікорський: мені було б цікаво дізнатися результати референдуму ЄС про членство Угорщини Орбана

Сікорський: мені було б цікаво дізнатися результати референдуму ЄС про членство Угорщини Орбана

19:53 07.03.2025
Сибіга і Рубіо обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії

Сибіга і Рубіо обговорили майбутню зустріч української та американської делегацій у Саудівській Аравії

11:33 07.03.2025
Сибіга після російської нічної атаки: Треба посилити тиск на Росію, щоб швидше закінчити війну

Сибіга після російської нічної атаки: Треба посилити тиск на Росію, щоб швидше закінчити війну

15:23 06.03.2025
Сибіга після удару РФ по готелю у Кривому Розі: Україні потрібні оборонні можливості

Сибіга після удару РФ по готелю у Кривому Розі: Україні потрібні оборонні можливості

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до 14 осіб

Директор нацрозвідки США підтвердила відновлення обміну розвідданими з Україною

За ніч збито 98 ворожих БпЛА, 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до дев'яти осіб

В Одесі внаслідок російського удару по порту ввечері загинули четверо громадян Сирії

ОСТАННЄ

Рух транспорту Південним мостом у Києві з лівого на правий берег відкрито - Кличко

Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до 14 осіб

Правоохоронці затримали топпосадовців Київзеленбуду, які планували отримати 25 млн грн "відкатів"

Військова служба правопорядку проводить внутрішню перевірку після затримання співробітника на хабарі

СБУ затримала безробітного з Хмельниччини, який готував теракти на заході України

Всі подробиці перемовин у Джидді можна буде розкрити лише за багато років – речник МЗС

Директор нацрозвідки США підтвердила відновлення обміну розвідданими з Україною

В Міноборони Польщі підтвердили відновлення транспортування американської зброї в Україну з хабу в Ясьонці

За ніч збито 98 ворожих БпЛА, 20 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені

Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до дев'яти осіб

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА