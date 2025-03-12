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10:08 12.03.2025

Всі подробиці перемовин у Джидді можна буде розкрити лише за багато років – речник МЗС

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Всі подробиці перемовин у Джидді можна буде розкрити лише за багато років – речник МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що дії української делегації, яка брала участь у переговорах у Джидді, координував президент України Володимир Зеленський, а деякі деталі цих перемовин можна буде оприлюднити лише через багато років.

"Переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед Президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років", - написав Тихий у Facebook.

За його словами, на фінальних стадіях роботи над проєктом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто Зеленський. "Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат", - розповів спікер відомства.

Тихий відзначив тривалість перемовин – "вісім годин майже безперервно". "Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометри на голій силі волі та характеру. А ще — контролювати емоції. Власне, у дні, що передували зустрічі, це було ключове завдання, з яким ми всі, вважаю, загалом впоралися", - повідомив він.

Також речник МЗС вказав на важливість того, що зустріч відбувалася під прицілом телекамер та "в густій хмарі обізнаних джерел", що "визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції".

"Україна щойно повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри", - резюмував Тихий результати перемовин.

Як повідомлялося, за підсумками перемовин української та американської делегації у Джидді (Саудівська Аравія) у вівторок Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови одночасного виконання з боку РФ. Також делегації України та США погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, а також визначити склад їх учасників.

Державний секретар США Марко Рубіо за результатами переговорів із українською делегацією у Саудівській Аравії заявив, що “тепер м’яч на боці” РФ.

Теги: #тихий #джидда #оцінка #перемовини #мзс

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