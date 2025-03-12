Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до дев'яти осіб

Фото: Офіс генпрокурора

Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу в середу, 12 березня, зросла до дев'яти осіб, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Поранено 9 людей. Усі цивільні. 7 поранених шпиталізовано – дві жінки та п'ять чоловіків. З них двоє у важкому стані, один у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу", - написав він у телеграм у середу.

Раніше повідомлялося про одну загиблу та п'ятьох поранених.