Події

09:35 12.03.2025

Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до дев'яти осіб

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Кількість постраждалих від удару по Кривому Рогу зросла до дев'яти осіб
Фото: Офіс генпрокурора

Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу в середу, 12 березня, зросла до дев'яти осіб, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Поранено 9 людей. Усі цивільні. 7 поранених шпиталізовано – дві жінки та п'ять чоловіків. З них двоє у важкому стані, один у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя і надають усю необхідну допомогу", - написав він у телеграм у середу.

Раніше повідомлялося про одну загиблу та п'ятьох поранених.

Теги: #постраждалі #кривий_ріг #ракетний_удар

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