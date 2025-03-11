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20:13 11.03.2025

Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного 30-денного припинення вогню за умови одночасного виконання з боку РФ - спільна заява

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Україна готова прийняти пропозицію США щодо негайного 30-денного припинення вогню за умови одночасного виконання з боку РФ - спільна заява

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови одночасного виконання з боку РФ, сказано у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру", - сказано у тексті документа.

Окрім того, делегації обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.


 

Теги: #україна #припинення_вогню #рф

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