У Києві попрощалися з добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом

У Києві у вівторок, 11 березня, попрощались із загиблим бійцем Міжнародного легіону ГУР Міноборони України 28-річним Домініком Абеленом.

Прощання із загиблим бійцем відбулося на Байковому кладовищі у Києві. Віддати шану бійцю прийшли друзі та побратими. Домінік Абелен загинув 23 серпня 2022 року під Вугледаром, похорони відбудуться у Нові Зеландії.

Домінік Абелен був капралом армії Нової Зеландії з дев'ятирічним досвідом служби. Він допомагав українським бійцям відправився на фронт, щоб боротися з російською агресією. Абелен був призначений командиром групи, мав позивний "Толкієн".

“Протягом усього свого навчання в школі та військової кар'єри Домінік незмінно ставив на перше місце свою сім'ю. Він поставив собі за мету подбати про те, щоб свята проводилися разом, створюючи приємні спогади з кожним зі своїх близьких. Він продовжував брати активну участь у житті своїх братів і сестер, стаючи найближчою довіреною особою для кожного з них. Домінік взяв за звичку регулярно перевіряти їх, підбадьорюючи та мотивуючи повністю розкрити свій потенціал. Його відданість полягала в тому, що він був найтурботливішим дядьком для своїх племінників”, - зазначили під час прощання із бійцем.

Незважаючи на свої зобов'язання, Домінік відвідав понад 60 країн, занурюючись у красу та культуру кожного місця.

“Його глибока вдячність за різноманітність світу була настільки глибокою, що він зрештою віддав своє життя за країну, в яку вірив”, - додали у промові.

Армійські побратими зазнчили, що Домінік Абелен він був самовідданим, добрим, розумним і цілеспрямованим, а для своєї сім'ї - “скелею і улюбленим дядьком”.

Новозеландський воїн був нагороджений відзнакою Головного управління розвідки Міністерства оборони – "Україна – понад усе" (08.08.2022). Посмертно нагороджений відзнакою Головного управління розвідки Міністерства оборони – "За бойові заслуги" (25.08.2022).