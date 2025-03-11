Події

19:34 11.03.2025

У Києві попрощалися з добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом

2 хв читати
У Києві попрощалися з добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом

У Києві у вівторок, 11 березня, попрощались із загиблим бійцем Міжнародного легіону ГУР Міноборони України 28-річним Домініком Абеленом.

Прощання із загиблим бійцем відбулося на Байковому кладовищі у Києві. Віддати шану бійцю прийшли друзі та побратими. Домінік Абелен загинув 23 серпня 2022 року під Вугледаром, похорони відбудуться у Нові Зеландії.

Домінік Абелен був капралом армії Нової Зеландії з дев'ятирічним досвідом служби. Він допомагав українським бійцям відправився на фронт, щоб боротися з російською агресією. Абелен був призначений командиром групи, мав позивний "Толкієн".

“Протягом усього свого навчання в школі та військової кар'єри Домінік незмінно ставив на перше місце свою сім'ю. Він поставив собі за мету подбати про те, щоб свята проводилися разом, створюючи приємні спогади з кожним зі своїх близьких. Він продовжував брати активну участь у житті своїх братів і сестер, стаючи найближчою довіреною особою для кожного з них. Домінік взяв за звичку регулярно перевіряти їх, підбадьорюючи та мотивуючи повністю розкрити свій потенціал. Його відданість полягала в тому, що він був найтурботливішим дядьком для своїх племінників”, - зазначили під час прощання із бійцем.

Незважаючи на свої зобов'язання, Домінік відвідав понад 60 країн, занурюючись у красу та культуру кожного місця.

“Його глибока вдячність за різноманітність світу була настільки глибокою, що він зрештою віддав своє життя за країну, в яку вірив”, - додали у промові.

Армійські побратими зазнчили, що Домінік Абелен він був самовідданим, добрим, розумним і цілеспрямованим, а для своєї сім'ї - “скелею і улюбленим дядьком”.

Новозеландський воїн був нагороджений відзнакою Головного управління розвідки Міністерства оборони – "Україна – понад усе" (08.08.2022). Посмертно нагороджений відзнакою Головного управління розвідки Міністерства оборони – "За бойові заслуги" (25.08.2022).

Теги: #новозеландець #прощання #доброволець #нова_зеландія #домінік_абелен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 28.02.2025
На Майдані попрощалися з американським морським піхотинцем, який загинув під Авдіївкою

На Майдані попрощалися з американським морським піхотинцем, який загинув під Авдіївкою

16:31 24.09.2024
Нова Зеландія запроваджує нові санкції щодо РФ та Білорусі - МЗС

Нова Зеландія запроваджує нові санкції щодо РФ та Білорусі - МЗС

08:22 10.07.2024
Нова Зеландія надасть Україні 16 млн новозеландських доларів допомоги - посол

Нова Зеландія надасть Україні 16 млн новозеландських доларів допомоги - посол

18:25 31.05.2024
У Києві відбулася церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком

У Києві відбулася церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком

16:52 30.05.2024
Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі, з Софійської площі буде організовано виїзд автобусами

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі, з Софійської площі буде організовано виїзд автобусами

16:01 29.05.2024
Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться у п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі

03:47 16.05.2024
Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ

Нова Зеландія ввела нові санкції проти РФ

07:25 05.04.2024
Нова Зеландія має намір зробити свій внесок у підтримку оборони України

Нова Зеландія має намір зробити свій внесок у підтримку оборони України

06:18 20.03.2024
Уряд Нової Зеландії збирається заборонити одноразові електронні сигарети

Уряд Нової Зеландії збирається заборонити одноразові електронні сигарети

03:53 28.02.2024
Нова Зеландія відмовляється вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням

Нова Зеландія відмовляється вводити заборону на продаж тютюну майбутнім поколінням

ВАЖЛИВЕ

Рубіо: Сподіваємось, Росія погодиться на припинення вогню “якомога швидше”, щоб ми могли перейти до другої фази - реальних переговорів

Фон дер Ляєн: Ми вітаємо новини з Джидди щодо американсько-українських переговорів, включаючи пропозицію про угоду про припинення вогню

Президент Європейської ради Кошту вітає результати переговорів України та США: зараз м’яч на боці РФ

Сибіга: Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією

Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт

ОСТАННЄ

Рубіо: Сподіваємось, Росія погодиться на припинення вогню “якомога швидше”, щоб ми могли перейти до другої фази - реальних переговорів

Фон дер Ляєн: Ми вітаємо новини з Джидди щодо американсько-українських переговорів, включаючи пропозицію про угоду про припинення вогню

Президент Європейської ради Кошту вітає результати переговорів України та США: зараз м’яч на боці РФ

Сибіга: Тимчасове припинення вогню запрацює тільки за умови прийняття та одночасного виконання Росією

Україна готова безупинно працювати над подальшими кроками, якщо РФ прийме пропозицію з припинення вогню – Єрмак

Сибіга про тимчасове припинення вогню на 30 днів : Це у жодному разі не про заморожений конфлікт

США надішлють Росії пропозиції щодо припинення вогню в Україні кількома каналами - Рубіо

Спільна заява за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді – повний текст

Волц: Трамп вирішив зняти паузу щодо допомоги та нашої допомоги Україні в галузі безпеки

Волц: Ми говорили, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії українці матимуть для довгострокової безпеки

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА