Події

19:00 11.03.2025

Швейцарський експорт зброї падає через заборону на експорт в Україну, виробники вимагають послаблення обмежень – ЗМІ

1 хв читати

Виробники зброї у Швейцарії вимагають послаблення обмежень на перепродаж своїх товарів, оскільки експорт зброї у 2024 році скоротився другий рік поспіль та відстає на тлі збільшення Європою витрат на оборону через війну РФ проти України, повідомляє видання Reuters у вівторок.

"Є великий сплеск витрат на оборону в Європі, і Швейцарія її пропустить. Це катастрофа не тільки для галузі, але й для обороноздатності країни. Замість того, щоб працювати день і ніч, щоб збільшити виробництво, багато компаній у Швейцарії звільняють людей або інвестують деінде", — заявив Маттіас Цоллер, який відповідає за сектор озброєнь у промисловій асоціації Swissmem.

За даними Державного секретаріату з економічних питань (SECO), експорт швейцарських військових матеріалів скоротився на 5% до CHF665 млн ($754,74 млн) з CHF696,8 млн у 2023 році.

Теги: #зброя #швейцарія #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:58 10.03.2025
Трамп розглядає можливість зупинення постачань американської зброї в Україну до відходу Зеленського з посади - ЗМІ

Трамп розглядає можливість зупинення постачань американської зброї в Україну до відходу Зеленського з посади - ЗМІ

14:18 10.03.2025
Федоров оголосив про запуск в "Дії" бета-тесту цифрового дозволу на зброю

Федоров оголосив про запуск в "Дії" бета-тесту цифрового дозволу на зброю

12:17 10.03.2025
Глава МВС: Оформити дозволи на зброю можна і в застосунку "Дія"

Глава МВС: Оформити дозволи на зброю можна і в застосунку "Дія"

20:46 07.03.2025
Україна за I півріччя 2024/25 МР експортувала понад 400 тис. тонн цукру

Україна за I півріччя 2024/25 МР експортувала понад 400 тис. тонн цукру

20:05 05.03.2025
У "Дії" добігає кінця бета-тестування послуги "Дозвіл на зброю"

У "Дії" добігає кінця бета-тестування послуги "Дозвіл на зброю"

17:39 05.03.2025
Україна в 2024/25 МР експортувала майже 15 млн тонн кукурудзи - Мінагрополітики

Україна в 2024/25 МР експортувала майже 15 млн тонн кукурудзи - Мінагрополітики

16:54 05.03.2025
Директор ЦРУ підтвердив зупинку надання зброї та розвідданних Україні, але чекає її відновлення - ЗМІ

Директор ЦРУ підтвердив зупинку надання зброї та розвідданних Україні, але чекає її відновлення - ЗМІ

13:03 05.03.2025
Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - торгпред

Середня ціна експорту зменшується протягом останніх 3 років при зростанні ваги та вартості - торгпред

14:34 04.03.2025
Припинення постачання зброї у короткостроковій перспективі не позначиться на ситуації на фронті - Чернєв

Припинення постачання зброї у короткостроковій перспективі не позначиться на ситуації на фронті - Чернєв

18:04 03.03.2025
Україна в 2024/25 МР скоротила експорт пшеничного борошна на 36,1%, ЄС залишився основним ринком збуту

Україна в 2024/25 МР скоротила експорт пшеничного борошна на 36,1%, ЄС залишився основним ринком збуту

ВАЖЛИВЕ

В Івано-Франківську біля вокзалу пролунав вибух

Протягом дня від ворожих атак на Донеччині загинуло 6 людей, ще 7 поранено - ОВА

ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

Суд обмежив до 15 квітня терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" – ДБР

Від початку доби було 202 боєзіткнень, ворог найбільш активний на покровському, куп’янському напрямках та у Курській області – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У Києві попрощалися з добровольцем з Нової Зеландії Домініком Абеленом

Делегації України та США представлять спільну заяву за змістом переговорів – ЗМІ

Після зіткнення суден біля берегів Британії затримано чоловіка за підозрою в ненавмисному вбивстві

В Івано-Франківську біля вокзалу пролунав вибух

Речниця Держдепу США про зустріч у Джидді: Ми дуже оптимістично налаштовані

Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню "кризи" в Україні – речниця МЗС

Протягом дня від ворожих атак на Донеччині загинуло 6 людей, ще 7 поранено - ОВА

У Латвії затримали естонця та українця за підозрою у шпигунстві на користь РФ – ЗМІ

ДБР проводить обшуки в приміщенні ВККС, можлива зупинка всіх суддівських конкурсів – джерела

Суд обмежив до 15 квітня терміни ознайомлення Порошенка з "вугільною справою" – ДБР

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА