Протягом дня від ворожих атак на Донеччині загинуло 6 людей, ще 7 поранено - ОВА

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Внаслідок ворожих атак Донеччини у вівторок, 11 березня, загинуло 6 людей, серед них двоє дітей, ще 7 поранено, в тому чиислі один неповнолітній, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Вже ввечері ворог обстріляв з артилерії Рівне Мирноградської громади. Загинули двоє братів 11 і 13 років. Крім того, поранення отримав 14-річний хлопець — він перебуває у важкому стані", - написав він в телеграм-каналі у вівторок.

Філашкін повідомив, що всі троє ще в серпні-вересні минулого року були евакуювані на Дніпровщину. "Рішення повернутися додому, очевидно, діти не приймали самі, але заплатили за це рішення найстрашнішу ціну", - зазначив він.

Також сьогодні росіяни атакували FPV-дронами дві цивільні автівки між Покровськом і Родинським — 1 людина загинула, 2 поранені. Крім того, за сьогодні у Сіверську 3 людини загинули і 3 поранені, і ще 1 людина поранена у Костянтинівці .