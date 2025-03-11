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17:11 11.03.2025

Камишін про дронову атаку на РФ: У цю гру можуть грати двоє

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Камишін про дронову атаку на РФ: У цю гру можуть грати двоє

Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін зазначив, що українська дронова атака по території РФ відбулась у відповідь на численні атаки території України з боку РФ.

"Це не Україна почала. Саме Росія почала обстрілювати Україну іранськими безпілотниками", - написав Камишін в Х у вівторок, коментуючи пост американського подкастера Лекса Фрідмана, який, перебуваючи у Москві, повідомив про масовану дронову атаку, відзначивши, що коли він був в Україні, було те саме.

"Це не дії двох сторін, які прагнуть миру", - написав Фрідман перед вильотом до Саудівської Аравії.

"У цю гру можуть грати двоє, Лекс", - відповів Камишін.

Політичний експерт, керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній вважає, що прильоти українських дронів по Москві напередодні перемовин у Саудівській Аравії "дипломатично натякають декому, що його ультимативна позиція "Україна повинна поступитися територіями" не зовсім те, що Україна хоче почути".

"Тому час "комусь" повертатися у дружню євроатлантичну сім'ю та реанімувати свій авторитет добиванієм Путіна. Бо далі реанімувати буде дорожче. Але всеодно доведеться", - написав він у Facebook.

Журналіст і публіцист Віталій Портніков вважає, що атака дронів на Москву в ніч перед зустріччю української та американської делегацій в Саудівській Аравії є шляхом до закінчення війни та "нагадуванням про те, що війна на виснаження може тривати не тільки на території України, але й на території самої РФ".

"Путін буде змушений звертати увагу на те, як будуть змінюватися настрої москвичів упродовж наступних місяців і років виснажливого російсько-українського протистояння. І саме тому російський президент може замислитися про перемир’я у цій війні хоча б для того, щоб настрої мешканців, наляканих атакою, трішки охололи, і вони вирішили, що ця атака – це вже не буденність життя в Москві, а епізод, який пов’язаний із ексцесами протистояння між Росією та Україною. Тому атака на Москву – шлях до закінчення війни", – сказав він в своєму YouTube-каналі.

Теги: #дрони #камишін

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