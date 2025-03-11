Постачання до Угорщини нафтопроводом "Дружба" призупинено через інцидент із дроном - Сіярто

Атака безпілотника призвела до припинення поставок нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба", повідомив у вівторок глава угорського МЗС Петер Сіярто.

"Через нічну атаку безпілотників постачання нафтопроводом «Дружба» до Угорщини тимчасово припинено. (. . . .) Однак тривають ремонтні роботи, і, якщо нічого екстраординарного не станеться, до вечора або кінця дня постачання нафти до Угорщини відновляться", - сказав Сіярто у відеозверненні, опублікованому в його офіційному акаунті в одній із соцмереж.

Сіярто зазначив, що в Росії йому повідомили, що постачання зупинено через удар по вимірювальній станції.