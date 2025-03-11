Події

16:38 11.03.2025

У Гренландії стартували вибори до місцевого парламенту – ЗМІ

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Виборчі дільниці відкрилися в Гренландії, де у вівторок проходять вибори до місцевого парламенту, повідомляє Associated Press.

У виборах можуть взяти участь близько 41 тис. жителів острова.

Учасникам голосування належить зробити вибір із кількох партій, фаворитами з яких є дві - соціалістична лівого спрямування "Інуїт атакватігііт" ("Об'єднання ескімосів"), що наразі перебуває при владі, і соціал-демократична "Сіумут" ("Вперед").

Крім них, за місця в місцевому парламенті борються представники ліберальної партії "Демокраатит" ("Демократи"), центристська партія "Налерак" ("Прагнення"), що підтримує незалежність острова, і ліберал-консерватори з партії "Атассут" ("Солідарність").

Як повідомляє BBC, нині більшість у парламенті – 21 із 31 місця – контролює коаліція партій "Інуїт Атакватигііт" та "Сіумут". Обидві виступають за незалежність, але найбільша "Інуїт Атакватигііт" не поспішає з референдумом, а "Сіумут" обіцяє провести його в найближчі чотири роки.

Оголошення початкових результатів виборів почнеться відразу після закриття виборчих дільниць, однак ситуація може бути ускладнена погодними умовами, оскільки значна частина острова розташована в арктичному поясі. Від цього ж залежатиме і час оголошення остаточних результатів виборів.

Спостерігачі зазначають, що за підсумками цих виборів також має стати відомо, якому саме шляху надають перевагу мешканці острова: залишитися самоврядною територією Данії, обрати напрямок у бік здобуття незалежності або прислухатися до висловлювань президента США Дональда Трампа, який пропонував данській владі викупити Гренландію.

Результати останніх передвиборчих опитувань, проведених дослідницькою компанією Verian і регіональних ЗМІ, показують, що 85% виборців виступають проти включення до складу США, 6% - "за", ще 9% не визначилися з думкою.

Крім того, 60% опитаних виступають за можливий вступ Гренландії до ЄС; 40% дотримуються протилежної думки. Такі самі результати показували опитування 2021 року. Однак, порівняно з 2021 роком, тепер знизився відсоток тих, хто підтримує партії, що виступають за незалежність від Данії, - з 80% до 69%.

Теги: #парламент #вибори #гренландія

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